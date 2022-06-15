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    • Ekonomi
    • 15.06.2022 07:59
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    • 15.06.2022 07:59
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    GES’te talep toplama başlıyor! İşte 10 soruda "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi"

    Son dakika haberi! Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek gelire endeksi Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    GES’te talep toplama başlıyor!

    Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek gelire endeksi Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde talep toplanacak. Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

    İLAVE GETİRİ İMKÂNI
    GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak. Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak.


    Talep toplama: 15-22 Haziran
    Valör: 24 Haziran
    Vade: 182 gün
    İtfa tarihi: 23 Aralık 2022
    Dönemsel getiri: % 5.32
    Yıllık bileşik getiri: % 23.04
    İlk kupon ödeme: 23 Eylül 2022

    Bu ayki ihraçta Hazine'nin belirlediği dönemsel getiri yüzde 5.32, yıllık bileşiği yüzde 23.04 olacak. Azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25.54'ü bulabilecek.

    10 SORUDA GES
    GES'lere ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

    Soru 1: Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

    GES'lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

        Soru 2: Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı, olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

        İhraç aşamasında Bakanlık tarafından her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek.

        Kupon ödemelerinde, ihraç yılı Bütçe Kanunu'nda, ihraç yılı ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan hasılat payına ilişkin gelir tahmini rakamları ile kupon ödemesinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ay itibarıyla açıklanmış son 3 ayda elde edilen toplam hasılat payı tutarlarına ilişkin gerçekleşmeler neticesinde, Bakanlık tarafından ihraç aşamasında belirlenen getiri oranı endeksleme yöntemiyle yeniden değerlenecek.

        Bu çerçevede, hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak.

        İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcılar ilan edilen kupon oranının azami yüzde 110'una kadar getiri de elde edebilecek.

        Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

        Soru 3: Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

        Söz konusu senetlere ilişkin ihraç duyurusu, talep toplama süreci ve senede ilişkin özelliklerin yer aldığı dokümanlar Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuyla paylaşılacak.

        Bununla birlikte, söz konusu senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

        Soru 4: Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?

        Bu konuda aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek.

        Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

        Soru 5: Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

        Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

        Soru 6: Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?

        Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

            Soru 7: Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

            Senedin nihai getiri oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla ortaya çıkacak.

            İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek. Bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

            Soru 8: Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak, şirketler dahil olabilecek mi?

            Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

            Soru 9: Kur korumalı mevduat hesabını ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanılabilecek mi?

            Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.

            Soru 10: Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?

            Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.

            2009'DA YAPILDI DOLAR DÜŞTÜ
            2009'da Hazine GES enstrümanını çıkarmıştı. O dönemde gündeme gelen enstrümanın getiriler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan paylardan oluşmuştu. 2010 ve 2011 yıllarında da GES ihraçlarına devam edilmişti. O dönemde 3 ve 6 ay kupon ödemeli GES ihracı yapılmıştı. Katılım bankaları yoğun talep göstermişti. 2009'da banka bilançolarındaki GES'ler 2009'da 1.1 milyar, 2010'da 1.8 milyar, 2011'de 2.5 milyar, 2012'de 700 milyon TL'ydi. Dolar 1.73 TL'yi gördüğünde bu önlem alınmış, kur 1.46 TL'ye inmişti.

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            Haberler Ekonomi GES’te talep toplama başlıyor! İşte 10 soruda "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi"
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