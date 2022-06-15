Piyasalar beklemeye geçti! Gözler Fed'in faiz kararında... İşte en güçlü ihtimal

Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi.
ABD'de enflasyondaki yükselişin sürmesiyle Fed'in agresif "şahin" politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği tahminleri kuvvetlenmeye başlarken, enflasyonda son gelen veriye karşın henüz en yükseğin görülmediğine dair endişeler artmaya başladı.
FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME
Fed'in faiz kararı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü konseyin bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağını, toplantıda mevcut piyasa koşullarının ele alınacağını söyledi.
RESESYON RİSKİNİ ÜSTLENMESİ GÜÇLÜ İHİTMAL
Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için resesyon riskini üstlenmesi, piyasalarda beklenen güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.
75 BAZ PUANLIK ARTIŞ GÜNDEMDE
Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Enflasyona yönelik piyasa öngörülerinin gerçekleşmemesi, beklentilerin yeniden fiyatlanması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna karşın enflasyon oranlarının açıklandığı cuma gününden bu yana henüz yeterince veri açıklanmaması ve Fed'in iletişim kanallarının işleyiş fırsatı bulamaması söz konusu beklentilerin olgunlaşmasını engelliyor.
MEDYAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ 50 BAZ
Her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.
Buna göre, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ile devamında nispeten güvercin açıklamalar yapma ihtimali bulunduğu gibi, 75 baz puanlık artışın sözle yönlendirmesi yapılmadığı için 50 baz puanlık faiz artışı ve çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali de bulunuyor.