Türkiye ikinci çeyreğe hızlı başlayarak sanayi üretimini Nisan ayında yüzde 10.8 arttırdı

Yılın ilk çeyreğinde sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 7.3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreğe de beklentilerin üzerinde bir performansla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 10.8 ile 6.4 olan beklentinin üzerinde arttı. Böylece sanayi üretimi yıllık bazda 23 ay art arda yükselmiş oldu. Sanayi üretimi aylık bazda ise değişmedi. Endeksin, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4, imalat sanayisi sektöründe yüzde 11.9 arttığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.4 azaldığı görüldü. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış yüksek teknolojili ürün grubunda gerçekleşti. Yüksek teknolojili ürünlerde aylık artış yüzde 23.5, yıllık artış ise yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Yıllık artış dayanıksız tüketim malı ürünlerinde yüzde 18.4, sermaye malı ürünlerinde yüzde 13.2 olarak gerçekleşti.