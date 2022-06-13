2022 Haziran SED yardımı sorgulama ekranı! SED ödemeleri yattı mı, yatan iller hangileri?

SED yarım ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Yardımdan faydalanan vatandaşlar ödemelerin kendilerine ne zaman yatacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. SED yardım ödemelerinin yatmaya başladığı duyuruldu. Peki SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı yatan iller hangileri? İşte 2022 Haziran SED yardımı sorgulama ekranı!
SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.
Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.
SED YARDIMI NEDİR?
SED yardımı "Sosyal ve Ekonomik Destek" açılımına sahiptir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi amacı ile geliştirilmiş olan bu yardım modelli, muhtaçlık halinin sürdüğü dönem boyunca hesaplara aktarılmaktadır. Bu model için belirlenmiş olan güncel tutar, 1.611 TL'dir.