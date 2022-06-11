Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.06.2022 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2022 09:06
    ABONE OL

    Başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor! Binlerce daire satılıyor

    Binlerce daire satılıyor... Yapılması gereken tek şey TOKİ'nin internet sitesinden müracaat gerçekleştirmektir. Bundan sonra açıklanma vakit beklenir. Her bütçeye makul ev seçenekleri vardır. İnternet vasıtasıyla tetkik yaparak gereksiniminiz olanı bulabilirsiniz. Burada makul kredi koşullarına sahip bir şekilde kredi kullanma amacıyla TOKİ doğrultusundan yayılan seçenek seçeneklere bakmakta yarar var!

    takvim.com.tr
    2 bin 500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz!

    Ev sahibi olma hayali kurallar amacıyla TOKİ'den kusursuz bir fırsat geldi. Belli bir peşinat vermek koşuluyla ev alabilmek olabildiğince kolaylaştırılmıştır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. Ancak istenilen oranda peşinat ödemekte mümkündür. Kalan tutar ise makul vadelere bölünür. Vade süreleri fazladır. Bu da ödeme basitliği sağlar. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.

    TOKİ'den Uygun Kredi

    TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 180 vadeye bölünebilir.

    Bunun dışında yüzde 20 peşinatla 240 ay ödeme planı yapmak olasıdır. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.

    TOKİ'den Ev Satın Alma Şartları Bell Oldu

    Yıllardır TOKİ projeleri yardımıyla binlerce vatandaş ev sahibi oldu. Hem makul fiyatlı hem de ödeme süresinin uzunluğu sebebiyle vatandaşlara basitlik sağlamaktadır. Ancak buradan ev alabilmek amacıyla birtakım şartlara makul olmak gerekir. Aşağıda lüzumlu şartlar madde madde durumunda belirtilmiştir.

    · Türk vatandaşlığının bulunması

    · Başvuru yapılacak kentte en az 1 sene ikamet etmiş olmak

    · 25 yaş sınırına ulaşılması

    · TOKİ'den evvel ev alınmaması

    · Hane bireylerinin gelirinin en çok 2.600 TL olması

    · Kişinin kendine ve çekirdek ailesinden kimsenin rastgele bir mülkünün bulunmaması

    Belirtilenlerden yalnızca bir tanesine bile sağlanmadığı takdirde TOKİ'den ev alabilmek olanaksızdır. Önceden ev alınmamış olmasının asıl sebebi daha çok bireyin fırsatlardan yararlanmasına olanak vermektedir. TOKİ'den ev alanlar istedikleri vakit satışlarını gerçekleştirebilir.

        Kanal İstanbul Manzaralı 3 Proje İçin Düğmeye Basıldı! 2.181 Yeni Konut Geliyor!

        TOKİ'nin merakla beklenen İstanbul projelerinin ihale tarihleri de açıklandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3 projede toplam 2.181 konut inşa edilecek.

        1.Baklalı Mahallesi 844 konut

        Arnavutköy Baklalı Mahallesi 1. Etap 844 Konut 10 Adet Dükkan ve 1 adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 25 Ağutos tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

        2. Baklalı Mahallesi 716 konut

        Arnavutköy Baklalı Mahallesi 2. Etap 716 Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 26 Ağustos tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

        3. Baklalı Mahallesi 621 konut

        İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Baklalı Mahallesi 3. Etap 621 Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 31 Ağutos tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

        Konutların yanı sıra her dükkanda 10 adet konuta da yer verilebilecek olan TOKİ Arnavutköy projelerinin ihalesi E-İhale yöntemiyle gerçekleştirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos’tan küstah sözler
        Haberler Ekonomi Başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor! Binlerce daire satılıyor
            SON DAKİKA