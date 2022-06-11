Başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor! Binlerce daire satılıyor

TOKİ'den Ev Satın Alma Şartları Bell Oldu

Yıllardır TOKİ projeleri yardımıyla binlerce vatandaş ev sahibi oldu. Hem makul fiyatlı hem de ödeme süresinin uzunluğu sebebiyle vatandaşlara basitlik sağlamaktadır. Ancak buradan ev alabilmek amacıyla birtakım şartlara makul olmak gerekir. Aşağıda lüzumlu şartlar madde madde durumunda belirtilmiştir.

· Türk vatandaşlığının bulunması

· Başvuru yapılacak kentte en az 1 sene ikamet etmiş olmak

· 25 yaş sınırına ulaşılması

· TOKİ'den evvel ev alınmaması

· Hane bireylerinin gelirinin en çok 2.600 TL olması

· Kişinin kendine ve çekirdek ailesinden kimsenin rastgele bir mülkünün bulunmaması

Belirtilenlerden yalnızca bir tanesine bile sağlanmadığı takdirde TOKİ'den ev alabilmek olanaksızdır. Önceden ev alınmamış olmasının asıl sebebi daha çok bireyin fırsatlardan yararlanmasına olanak vermektedir. TOKİ'den ev alanlar istedikleri vakit satışlarını gerçekleştirebilir.