Başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor! Binlerce daire satılıyor

Ev sahibi olma hayali kurallar amacıyla TOKİ'den kusursuz bir fırsat geldi. Belli bir peşinat vermek koşuluyla ev alabilmek olabildiğince kolaylaştırılmıştır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. Ancak istenilen oranda peşinat ödemekte mümkündür. Kalan tutar ise makul vadelere bölünür. Vade süreleri fazladır. Bu da ödeme basitliği sağlar. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.
TOKİ'den Uygun Kredi
TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 180 vadeye bölünebilir.
Bunun dışında yüzde 20 peşinatla 240 ay ödeme planı yapmak olasıdır. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.
TOKİ'den Ev Satın Alma Şartları Bell Oldu
Yıllardır TOKİ projeleri yardımıyla binlerce vatandaş ev sahibi oldu. Hem makul fiyatlı hem de ödeme süresinin uzunluğu sebebiyle vatandaşlara basitlik sağlamaktadır. Ancak buradan ev alabilmek amacıyla birtakım şartlara makul olmak gerekir. Aşağıda lüzumlu şartlar madde madde durumunda belirtilmiştir.
· Türk vatandaşlığının bulunması
· Başvuru yapılacak kentte en az 1 sene ikamet etmiş olmak
· 25 yaş sınırına ulaşılması
· TOKİ'den evvel ev alınmaması
· Hane bireylerinin gelirinin en çok 2.600 TL olması
· Kişinin kendine ve çekirdek ailesinden kimsenin rastgele bir mülkünün bulunmaması
Belirtilenlerden yalnızca bir tanesine bile sağlanmadığı takdirde TOKİ'den ev alabilmek olanaksızdır. Önceden ev alınmamış olmasının asıl sebebi daha çok bireyin fırsatlardan yararlanmasına olanak vermektedir. TOKİ'den ev alanlar istedikleri vakit satışlarını gerçekleştirebilir.