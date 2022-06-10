Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.
Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.
VERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.
YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.
YÜKSEK ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ
Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz aylarda enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.
Psaki "Enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.