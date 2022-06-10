Analistlerden ekonomik tedbirlerle ilgili önemli değerlendirme: Piyasa ile iletişim vurgusu

Ekonomi yönetimi, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam ederken, küresel enflasyon gelişmelerinin etkilerini azaltmak için de sıkılaştırıcı adımlar attı.

Ekonomi yönetimi, dün akşam ve bugün devam eden açıklamalarla finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkaracaklarını, talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırlamasına giderken, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını artırdı.

Tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin-100 bin TL arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin TL'nin üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirleyen BDDK, limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin TL'nin üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam ettiren BDDK, gelecek dönemde yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımları atacak.