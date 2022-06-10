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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 15:37
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    • 10.06.2022 15:49
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    ABD ENFLASYON VERİLERİ | Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu?

    Son dakika haberine göre ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi. Ekonomistler mayısta enflasyonun yüzde 8,3 olarak gerçekleşmesini beklerken, enflasyon yıllık bazda 8,6 ile yeniden son 41 yılın zirvesine çıktı. Peki Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu?

    Haziran 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı? Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Son dakika açıklama geldi. ABD'de TÜFE Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6'ya yükseldi. Öte yandan ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. İşte dolar, Bitcoin, Ethereum'da son durum...

    ABD ENFLASYON SONRASI DOLAR NE OLDU?

    10 Haziran 2022 Cuma itibariyle Dolar/TL kuru şöyle:

    ALIŞ: 17,0203

    SATIŞ: 17,0373

    BİTCOİN'DE SON DURUM

    Son 24 saatlik periyotta 29,751 dolara kadar gerileyen Bitcoin/USDT yazım esnasında %0,7 düşüşle 30.152 dolardan, Türk lirası karşısında ise 516.154 TL'den işlem görüyor.

    ETHEREUM

    Ethereum %0,5 düşüşle 1.795, Cardano %2,5 düşüşle 0,631 , Solana %3,2 artışla 40,44, BNB %1,3 artışla 292 ve Ripple %1,2 artışla 0,407 dolar civarlarında bulunuyor.
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    Etnospor
    Haberler Ekonomi ABD ENFLASYON VERİLERİ | Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu?
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