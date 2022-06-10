ABD ENFLASYON VERİLERİ | Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu?

Haziran 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı? Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Son dakika açıklama geldi. ABD'de TÜFE Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6'ya yükseldi. Öte yandan ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. İşte dolar, Bitcoin, Ethereum'da son durum...
ABD ENFLASYON SONRASI DOLAR NE OLDU?
10 Haziran 2022 Cuma itibariyle Dolar/TL kuru şöyle:
ALIŞ: 17,0203
SATIŞ: 17,0373
BİTCOİN'DE SON DURUM
Son 24 saatlik periyotta 29,751 dolara kadar gerileyen Bitcoin/USDT yazım esnasında %0,7 düşüşle 30.152 dolardan, Türk lirası karşısında ise 516.154 TL'den işlem görüyor.