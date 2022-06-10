ABD ENFLASYON VERİLERİ | Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu?

Haziran 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı? Haziran 2022 ABD enflasyon verisi sonrası dolar, Bitcoin, Ethereum ne oldu? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Son dakika açıklama geldi. ABD'de TÜFE Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6'ya yükseldi. Öte yandan ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. İşte dolar, Bitcoin, Ethereum'da son durum...