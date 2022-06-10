Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Gelire endeksli senet geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye teşvik için harekete geçti. Buna göre, vatandaşların tasarruflarını TL cinsi varlıklarda değerlendirmesi için Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilecek. Senet için talep toplama işlemleri 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. (GES) yatırımcısına 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Ödemelerde asgari getiri garantisi olacak. Bakanlık, "GES sadece gerçek kişilere sunulacak" dedi. Açıklama öncesi kurda düşüş yaşandı. Uzmanlar, orta uzun vadede kurun aşağı yöne hareket edeceğini söyledi.

KREDİYE VADE AYARI

BDDK da tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.