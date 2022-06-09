GES piyasaya olumlu etki yapacak! Uzman isimler A Haber'de yorumladı: TL'yi destekleyecek bir adım





"HAMLENİN OLUMLU ETKİLERİ OLACAK"

Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız. Bence bu hamle ekonomi bürokrasisinin beklenen bir hamlesiydi. Hamlenin olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum piyasalara. Daha önümüzü göremiyoruz. Çünkü bunun getiri oranının ne olacağı belli olmadı. Bakanlık 15 Haziran'dan itibaren toplamaya başlayacak ve o zaman bunu açıklayacak.