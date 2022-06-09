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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 00:47
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    • 10.06.2022 00:48
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    GES piyasaya olumlu etki yapacak! Uzman isimler A Haber'de yorumladı: TL'yi destekleyecek bir adım

    Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Bu gelişme A Haber ekranlarından yorumlandı. Prof. Dr. Cemal Zehir, söz konusu hamlenin piyasalarda olumlu etki bırakacağını söyledi. Zehir, "Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum" ifadelerimi kullandı. Öte yandan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ekonomide atılan yeni adımı "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

    GES piyasaya olumlu etki yapacak!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

    Hükümetin bu hamlesi A Haber'de yorumlandı. Profesör Doktor Cemal Zehir, "Ekonomi bürokrasinin beklenen hamlesiydi, piyasalara olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Öte yandan Zehir, "Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız." mesajını verdi.



    Hazine'nin bu kararını A Haber'de yorumlayan Profesör Doktor Cemal Zehir'in açıklamaları şöyle;

    "YENİ ARGÜMANLARIN BASİT BİR GÖSTERGESİ"
    Hazine ve maliye bakanlığının yaptığı açıklama beklenen bir açıklamaydı. Yaklaşık bir aydan beri çok konuşuluyordu. Bu akşamda ilk defa gerçeğe döndü. Hükümetimizin yeni ekonomik politikalar kapsamında yeni argümanlar soktuğunun basit bir göstergesi. Bankalar piyasalarına baktığımızda makasın açık olduğunu görüyoruz. Yani doları 16,12'den alıyor 18'den satıyor gibi arada geniş bir bant görülüyor.



    "HAMLENİN OLUMLU ETKİLERİ OLACAK"
    Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız. Bence bu hamle ekonomi bürokrasisinin beklenen bir hamlesiydi. Hamlenin olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum piyasalara. Daha önümüzü göremiyoruz. Çünkü bunun getiri oranının ne olacağı belli olmadı. Bakanlık 15 Haziran'dan itibaren toplamaya başlayacak ve o zaman bunu açıklayacak.



        "PİYASAYA OLUMLU ETKİSİ OLACAK"
        Ben bunun pozitif yönde ekonomiye ve piyasalara etkili olacağını düşünüyorum.Yeni ekonomi politikasının çok daha açılımcıdan ziyade ekonomiyi daha sıkı para politikasıyla şekillendirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.



        "TÜRK LİRASI'NI DESTEKLEYECEK BİR ADIM"
        A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

        Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç ise, "(GES) Amacı doğrudan 'kurun düşürülmesi değildir. Sabit getirili varlık ihtiyacının karşılanmasıdır" dedi.
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        Haberler Ekonomi GES piyasaya olumlu etki yapacak! Uzman isimler A Haber'de yorumladı: TL'yi destekleyecek bir adım
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