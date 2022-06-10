2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları... Bu marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı

Ayçiçek yağı fiyatları sıklıkla araştırılıyor. 1 litreden 5 litreye kadar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyat listesi merak ediliyor. Bu marketlerde Ayçiçek yağları ucuza satılıyor. Düşen fiyatlara haberimizde yer verdik. İşte güncel BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları...
A101'in internet sitesinde Ayçiçek yağlarında indirim göze çarptı. Haftanın yıldızlı ürünlerinde Yudum 1,25 litrelik Ayçiçek yağı 43 TL 34 kuruşa düştü.
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
A101'in indirimsiz yağ fiyatları da şöyle;
CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Carrefoursa 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağında indirim uyguladı.