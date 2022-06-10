2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları... Bu marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı

Ayçiçek yağı fiyatları sıklıkla araştırılıyor. 1 litreden 5 litreye kadar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyat listesi merak ediliyor. Bu marketlerde Ayçiçek yağları ucuza satılıyor. Düşen fiyatlara haberimizde yer verdik. İşte güncel BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları...