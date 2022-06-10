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    • Ekonomi
    • 11.06.2022 09:48
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    • 11.06.2022 09:48
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    2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları... Bu marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı

    BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour marketlerinde bu hafta Ayçiçek yağılarında indirim bulunuyor. Yudum, Orkide marka Ayçiçek yağlarının fiyatları güncellendi. Haftanın sonunda şaşırtan bir indirim duyuruldu. 1 litrelik, 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları haberimizde! Market market inceledik. Hangi markette indirim var belli oldu. İşte 10 - 11 Haziran 2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour sıvı yağ fiyatları…

    Bu marketlerde Ayçiçek yağları ucuza satılıyor!

    Ayçiçek yağı fiyatları sıklıkla araştırılıyor. 1 litreden 5 litreye kadar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyat listesi merak ediliyor. Bu marketlerde Ayçiçek yağları ucuza satılıyor. Düşen fiyatlara haberimizde yer verdik. İşte güncel BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları...

    A101'in internet sitesinde Ayçiçek yağlarında indirim göze çarptı. Haftanın yıldızlı ürünlerinde Yudum 1,25 litrelik Ayçiçek yağı 43 TL 34 kuruşa düştü.

    A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

    A101'in indirimsiz yağ fiyatları da şöyle;

    CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

    Carrefoursa 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağında indirim uyguladı.
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        Haberler Ekonomi 2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları... Bu marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı
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