Sağlıkçıya ek zam! Meclis'e sunulan yasa teklifiyle sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarları artacak

Ek gösterge düzenlemesiyle milyonlarca memurun yüzü gülerken, sağlık çalışanlarına da müjdeli haber geldi. Sağlık çalışanlarının maaş ve emekliliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle ek ödeme tavan tutarları artırılıyor. Uzman tabip kadrosuna atanan, eğitim görevlisi profesör, doçentlerde yüzde 800'den 950'ye, uzman tabip ve diş hekimlerinde yüzde 700'den 850'ye, pratisyen hekim, diş hekimi ile uzman eczacılarda yüzde 500'den 650'ye çıkarılıyor. Mayıs 2008 tarihinden sonra kamuda çalışmaya başlayan doktorlar da ek ödemeden yararlanacak. Yoğun bakım, doğumhane, diyaliz, ameliyathane gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 225 oranı yüzde 260 uygulanacak. Hastane müdürü, eczacılarda yüzde 250'den 305'e, diğer personelde de yüzde 150'den 225'e çıkarılıyor. Sağlık Bakanlığı personeliyle birlikte üniversite öğretim üyeleri, sağlık personelinin sabit ödemeleri yükseltiliyor. Hazal ATEŞ
MEMURA İKİNCİ ARTIŞ
3600 ek gösterge müjdesinin ardından gözler hem aylık hem ikramiyeleri etkileyen ayrıntılara çevrildi. En yüksek devlet memuru aylığının 8000 olan ek göstergesinde 600 puanlık artış tüm memur ve emeklileri etkileyecek. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, aylıklarda ayrıca bir artış daha olacak. Ek göstergeler emekli aylığı ve ikramiyesini yükseltirken, bir artışı da emeklilik tazminat yansıtma oranı sağlıyor. Bu oran ek göstergeye göre yüzde 55-255 arasında değişiyor. Örneğin, 30 yıllık çalışanın ek göstergesinin 3000'den 3600'e çıkması durumunda aylığı bin 234 lira artıyor. 113 lirası 600 puan artıştan, bin 73 lirası tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten 145'e çıkmasından, 48 lirası da ek ödeme artışından kaynaklanıyor. Meclis'te tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması bekleniyor.
Hazal ATEŞ
İSTANBUL HAVALIMANI'NA 2 ÖDÜL BIRDEN
ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından , 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülleri İstanbul Havalimanı'na verildi. İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanmak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."