Sağlıkçıya ek zam! Meclis'e sunulan yasa teklifiyle sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarları artacak





BOYAHANEDE PROVALAR BAŞLADI

TOGG, seri üretime adım adım yaklaşıyor. Gemlik Tesisi'ndeki boyahane kurulumu da tamamlandı. 5 gr/m2'den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede boyasız denemelere de başlandı. Renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik Tesisi'ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak. Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.



ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında. Asgari ücrete ara zam konusunda verilecek karar merakla bekleniyor. Artış için 2 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam ya da yıllık 'enflasyon farkı'nın yansıtılması. Enflasyon tahminlerine göre ilk formül uygulanırsa asgari ücrete yüzde 39.67, ikinci formül uygulanırsa yüzde 24.75 zam olabilecek. Kararın kısa süre içinde açıklanacağı tahmin edilirken; MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da işverenin üzerindeki vergi yükünü artırmayacak şekilde bir asgari ücret artışının olması gerektiğini dile getirdi. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşündüklerini belirten Asmalı, şöyle konuştu: "Muhtemeldir ki bir asgari ücret artışı olacak. İşverenin üzerindeki vergi yüklerini almak, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz."



EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR

Teklife göre, makam tazminatı almayan uzman tabip, diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17 binden 26 bine, uzman olmayanların da 13 binden 20 bine yükseltiliyor. Emekli aylıklarında yaklaşık 2 bin 120 lira ve bin 650 lira artış görülecek. Buna göre, 25 yıl hizmeti olan bir uzman doktorun aylığı 10 bin 400 liradan 12 bin 521 liraya çıkacak.



TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKASI THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre; Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle geçmiş 3 yıldaki gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu. Bu şirketi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sırayı elde ederken, Turkcell 705 milyon dolarla 5'inci sıradaki yerini korudu.



İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Geçen yılki listede yer almayan LC Waikiki ise 668 milyon dolarlık değeriyle 6'ncı sıraya yükseldi. Marka değeri 532 milyon dolar olarak belirlenen Garanti BBVA 7'nci, 524 milyon dolarla BİM 8'inci, 507 milyon dolarla İş Bankası 9'uncu, 500 milyon dolarla Türk Telekom 10'uncu sıraya yerleşti. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 9 yeni marka dahil oldu. Bu markalar LC Waikiki, Petrol Ofisi, İGA, Yayla, Kervan, Türkiye Sigorta, Sabiha Gökçen, Aktif Bank, Ege Seramik olarak sıralandı.