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    Sağlıkçıya ek zam! Meclis'e sunulan yasa teklifiyle sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarları artacak

    Meclis’e sunulan yasa teklifiyle sağlık çalışanların ek ödeme tavan tutarları artacak. Emekli doktorların ilave ödemesi de 2 bin 120 lira yükselecek. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sağlıkçıya ek zam

    Ek gösterge düzenlemesiyle milyonlarca memurun yüzü gülerken, sağlık çalışanlarına da müjdeli haber geldi. Sağlık çalışanlarının maaş ve emekliliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle ek ödeme tavan tutarları artırılıyor. Uzman tabip kadrosuna atanan, eğitim görevlisi profesör, doçentlerde yüzde 800'den 950'ye, uzman tabip ve diş hekimlerinde yüzde 700'den 850'ye, pratisyen hekim, diş hekimi ile uzman eczacılarda yüzde 500'den 650'ye çıkarılıyor. Mayıs 2008 tarihinden sonra kamuda çalışmaya başlayan doktorlar da ek ödemeden yararlanacak. Yoğun bakım, doğumhane, diyaliz, ameliyathane gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 225 oranı yüzde 260 uygulanacak. Hastane müdürü, eczacılarda yüzde 250'den 305'e, diğer personelde de yüzde 150'den 225'e çıkarılıyor. Sağlık Bakanlığı personeliyle birlikte üniversite öğretim üyeleri, sağlık personelinin sabit ödemeleri yükseltiliyor. Hazal ATEŞ



    MEMURA İKİNCİ ARTIŞ
    3600 ek gösterge müjdesinin ardından gözler hem aylık hem ikramiyeleri etkileyen ayrıntılara çevrildi. En yüksek devlet memuru aylığının 8000 olan ek göstergesinde 600 puanlık artış tüm memur ve emeklileri etkileyecek. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, aylıklarda ayrıca bir artış daha olacak. Ek göstergeler emekli aylığı ve ikramiyesini yükseltirken, bir artışı da emeklilik tazminat yansıtma oranı sağlıyor. Bu oran ek göstergeye göre yüzde 55-255 arasında değişiyor. Örneğin, 30 yıllık çalışanın ek göstergesinin 3000'den 3600'e çıkması durumunda aylığı bin 234 lira artıyor. 113 lirası 600 puan artıştan, bin 73 lirası tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten 145'e çıkmasından, 48 lirası da ek ödeme artışından kaynaklanıyor. Meclis'te tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması bekleniyor.
    Hazal ATEŞ



    İSTANBUL HAVALIMANI'NA 2 ÖDÜL BIRDEN
    ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından , 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülleri İstanbul Havalimanı'na verildi. İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanmak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."



        BOYAHANEDE PROVALAR BAŞLADI
        TOGG, seri üretime adım adım yaklaşıyor. Gemlik Tesisi'ndeki boyahane kurulumu da tamamlandı. 5 gr/m2'den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede boyasız denemelere de başlandı. Renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik Tesisi'ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak. Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.

        ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ
        Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında. Asgari ücrete ara zam konusunda verilecek karar merakla bekleniyor. Artış için 2 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam ya da yıllık 'enflasyon farkı'nın yansıtılması. Enflasyon tahminlerine göre ilk formül uygulanırsa asgari ücrete yüzde 39.67, ikinci formül uygulanırsa yüzde 24.75 zam olabilecek. Kararın kısa süre içinde açıklanacağı tahmin edilirken; MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da işverenin üzerindeki vergi yükünü artırmayacak şekilde bir asgari ücret artışının olması gerektiğini dile getirdi. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşündüklerini belirten Asmalı, şöyle konuştu: "Muhtemeldir ki bir asgari ücret artışı olacak. İşverenin üzerindeki vergi yüklerini almak, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz."

        EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR
        Teklife göre, makam tazminatı almayan uzman tabip, diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17 binden 26 bine, uzman olmayanların da 13 binden 20 bine yükseltiliyor. Emekli aylıklarında yaklaşık 2 bin 120 lira ve bin 650 lira artış görülecek. Buna göre, 25 yıl hizmeti olan bir uzman doktorun aylığı 10 bin 400 liradan 12 bin 521 liraya çıkacak.

        TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKASI THY
        Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre; Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle geçmiş 3 yıldaki gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu. Bu şirketi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sırayı elde ederken, Turkcell 705 milyon dolarla 5'inci sıradaki yerini korudu.

        İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ
        Geçen yılki listede yer almayan LC Waikiki ise 668 milyon dolarlık değeriyle 6'ncı sıraya yükseldi. Marka değeri 532 milyon dolar olarak belirlenen Garanti BBVA 7'nci, 524 milyon dolarla BİM 8'inci, 507 milyon dolarla İş Bankası 9'uncu, 500 milyon dolarla Türk Telekom 10'uncu sıraya yerleşti. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 9 yeni marka dahil oldu. Bu markalar LC Waikiki, Petrol Ofisi, İGA, Yayla, Kervan, Türkiye Sigorta, Sabiha Gökçen, Aktif Bank, Ege Seramik olarak sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Sağlıkçıya ek zam! Meclis'e sunulan yasa teklifiyle sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarları artacak
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