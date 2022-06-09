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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 07:46
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    • 09.06.2022 07:46
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    Sağlıkçıların ek ödeme tavan tutarları artıyor: Doktorların emekli aylıkları da yükseliyor

    Son dakika haberi! Ek gösterge düzenlemesiyle milyonlarca memurun yüzü gülerken, sağlık çalışanlarına da müjdeli haber geldi. Sağlık çalışanlarının maaş ve emekliliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle ek ödeme tavan tutarları artırılıyor. Uzman tabip kadrosuna atanan, eğitim görevlisi profesör, doçentlerde yüzde 800'den yüzde 950'ye, uzman tabip ve diş hekimlerinde yüzde 700'den yüzde 850'ye, pratisyen hekim, diş hekimi ile uzman eczacılarda yüzde 500'den yüzde 650'ye çıkarılıyor.

    Sağlıkçıların ek ödeme tavan tutarları artıyor

    Sağlık çalışanlarının mali durumlarını iyileştiren yasa Meclis tatile girmeden yaşama geçirilecek. Düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. Ek ödeme tavan tutarı bir aydaki maaş, yan ödeme, tazminat toplamının yüzdesine göre belirleniyor. Doktorların emekli aylığındaki yükseliş yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte aylıklara yansıyacak. Teklifle ayrıca Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.



    2008'DEN SONRA BAŞLAYANLARI DA KAPSIYOR
    İlave ödemeden 2008 yılından sonra devlet memurluğuna başlayan doktorlar da yararlanacak. Kamudan emekli olan doktorların da ilave ödeme tutarları artırılıyor. Teklife göre Mayıs 2008'den sonra kamuda çalışmaya başlayan doktorlar da ek ödemeden yararlanacak.



    ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMDE 5 KAT ARTIYOR
    Özellikli tıbbi işlem karşılığı yapılan ek ödemelerde oranlar beş kat artırılacak. Yoğun bakım, doğumhane, diyaliz, ameliyathane gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 225 oranı yüzde 260 uygulanacak. Hastane müdürü, eczacılarda yüzde 250'den yüzde 305'e, diğer personel de yüzde 150'den yüzde 225'e çıkarılıyor. Sağlık Bakanlığı personeliyle birlikte üniversite öğretim üyeleri, sağlık personelinin sabit ödemeleri yükseltiliyor.

    EMEKLİ DOKTORLARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ
    Teklife göre, makam tazminatı almayan uzman tabip, diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17 binden 26 bine, uzman olmayanların da 13 binden 20 bine yükseltiliyor. Emekli aylıklarında yaklaşık 2120 lira ve 1650 lira artış görülecek. Buna göre, 25 yıl hizmeti olan bir uzman doktorun aylığı bin 400 liradan 12 bin 521 liraya çıkacak.



        BİR YILLIK SÜRE VERİLİYOR
        Teklifle, sağlık personelinin istifa ederek özel sektöre geçişini önlemek için mali durumları düzeltiliyor. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları gerekecek. Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.


        SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM SAĞLIK KOMİSYONUNDA BENİMSENDİ
        Öte yandan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan Komisyon, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifini tali komisyon olarak görüştü.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, sağlık çalışanlarının mali haklarına yönelik iyileştirilmeye ilişkin, "Şu an uzman tabiplerde 17 bin olan gösterge rakamı 26 bine, tabip ve diş tabipleri için 13 bin gösterge rakamı 20 bine yükseltiliyor. Bu artışla birlikte uzman tabiplerin halihazırda almış oldukları 4 bin lira civarındaki ilave ödeme, 6 bin 120 liraya yükseliyor; emeklilik için. Tabipler ve diş tabipleri için alınan rakam da 3 bin 60 liradan 4 bin 700 liraya yükseliyor. Bu artış da uzman tabipler için 2 bin 110 liraya tekabül ediyor, tabipler ve diş tabipleri için de 1648 liraya tekabül ediyor. Şu anda bir uzman tabibimiz, 30 yıl üzerinden emekli olduğu zaman 10 bin 900 lira civarında bir rakam alıyor. Bu teklifle birlikte uzman doktorun emekli aylığı 13 bin lira civarına yükseliyor." bilgisini paylaştı.

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        Haberler Ekonomi Sağlıkçıların ek ödeme tavan tutarları artıyor: Doktorların emekli aylıkları da yükseliyor
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