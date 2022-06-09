Sağlıkçıların ek ödeme tavan tutarları artıyor: Doktorların emekli aylıkları da yükseliyor



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM SAĞLIK KOMİSYONUNDA BENİMSENDİ

Öte yandan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan Komisyon, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifini tali komisyon olarak görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, sağlık çalışanlarının mali haklarına yönelik iyileştirilmeye ilişkin, "Şu an uzman tabiplerde 17 bin olan gösterge rakamı 26 bine, tabip ve diş tabipleri için 13 bin gösterge rakamı 20 bine yükseltiliyor. Bu artışla birlikte uzman tabiplerin halihazırda almış oldukları 4 bin lira civarındaki ilave ödeme, 6 bin 120 liraya yükseliyor; emeklilik için. Tabipler ve diş tabipleri için alınan rakam da 3 bin 60 liradan 4 bin 700 liraya yükseliyor. Bu artış da uzman tabipler için 2 bin 110 liraya tekabül ediyor, tabipler ve diş tabipleri için de 1648 liraya tekabül ediyor. Şu anda bir uzman tabibimiz, 30 yıl üzerinden emekli olduğu zaman 10 bin 900 lira civarında bir rakam alıyor. Bu teklifle birlikte uzman doktorun emekli aylığı 13 bin lira civarına yükseliyor." bilgisini paylaştı.