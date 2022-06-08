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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 12:35
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    • 09.06.2022 12:35
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    PARDUS halka arz eşit mi, oransal mı? PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? Hisse hangi bankadan alınacak?

    Özellikle yatırımcılar tarafından Pardus halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan PARDUS halka arz eşit mi oransal mı? PARDUS borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

    Pardus halka arz tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. PARDUS ne zaman işlem görecek? PARDUS hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan PARDUS halka arz başvuruları 9-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte konu hakkında merak edilenler!

    PARDUS HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE?

    9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzın pay fiyatı 2,29 TL olarak belirlendi.

    PARDUS HALKA ARZ EŞİT Mİ? HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

    A1 Capital Yatırım Menkul Değeler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olan Pardus halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

    PARDUS HİSSE KODU NE?

    Enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çeken Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü sürecek olan halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Pay fiyatı 2,29 TL olarak duyurulan halka arzın katılım kodu ise PRDGS.HE olarak belirlendi.

        Borsa dünyasında teknolojik altyapısı ve yatırımcı beklentilerine uygun çözümleriyle Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital öncülüğünde yapılacak halka arz Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşecek.

        55.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 11.000.000 TL nominal değerli paylar ise ek pay satışı yoluyla satışa sunulacak. Bu sayede halka arzda toplam 66.000.000 TL nominal değerli paylara talep toplanacak.

        YATIRIMLARIMIZI BÜYÜTECEK OLMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ

        Halka arz süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, "Pardus olarak enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerinde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Enerji sektöründe güneş enerjisi ve bio kütle yatırımlarımızla, geleceğin vazgeçilmez enerji kaynağı olduğunu düşündüğümüz yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin önde gelen ve büyüyen internet sağlayıcılarından Turk.Net'e ve ayrıca DMR Unlu Mamuller'e önemli tutarlarda kaynak sağladık. Pardus olarak güçlü sektörlerin öncü ve büyük şirketlerine yatırım yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi halka arz ediyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Halka arz süreciyle birlikte yeni dönem yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sürdürecek ve yatırımlarımızı büyüteceğiz. Bu kapsamda 9-10 Haziran tarihlerinde yatırımcıları geleceğin yatırımlarını tasarladığımız Pardus GSYO'nun halka arzına davet ediyoruz." dedi.
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        Haberler Ekonomi PARDUS halka arz eşit mi, oransal mı? PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? Hisse hangi bankadan alınacak?
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