PARDUS halka arz eşit mi, oransal mı? PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? Hisse hangi bankadan alınacak?

Pardus halka arz tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. PARDUS ne zaman işlem görecek? PARDUS hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan PARDUS halka arz başvuruları 9-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte konu hakkında merak edilenler!
PARDUS HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE?
9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzın pay fiyatı 2,29 TL olarak belirlendi.
PARDUS HALKA ARZ EŞİT Mİ? HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
A1 Capital Yatırım Menkul Değeler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olan Pardus halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
PARDUS HİSSE KODU NE?
Enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çeken Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü sürecek olan halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Pay fiyatı 2,29 TL olarak duyurulan halka arzın katılım kodu ise PRDGS.HE olarak belirlendi.