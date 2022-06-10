Kira düzenlemesinde ayrıntılar belli oluyor: Kiracının hakkı ev satılsa da korunacak

YENİ UYGULAMA İLE KİRAYA ZAM NASIL YAPILACAK?

Kiracılar bir yıllık dönemde TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, yüzde 25 zam oranı sabit olacak. Böylece 3 bin lira kirası olan 3.750 lira ödeyecek. Bu uygulama sadece konutlar için geçerli olacak. Ofis, işyerlerindeki kira artışı için bir sınır bulunmuyor.

HAZİRANDA YENİLENEN TÜFE 12 AY ORTALAMASINI MI DİKKAT ALACAK?

Bu ay sözleşmeleri yenilenler bu fırsattan yararlanamıyor. Buna göre TÜFE 12 aylık ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapılması gerekiyor. Ancak kiracı ve ev sahibi arasında uzlaşı durumunda bunun altında bir kira artışı da yapılabilir.