Kalyon Güneş Santrali her yıl 5.600 ağacı kurtarıyor

Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki Güneş Enerjisi Santrali'yle her yıl 5.600 ağaç kurtarıldı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle konu hakkında bir açıklama yapan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC'lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor" dedi.
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1.000 megavat gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.