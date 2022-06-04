Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.06.2022 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 06:58
    ABONE OL

    Kalyon Güneş Santrali her yıl 5.600 ağacı kurtarıyor

    Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki Güneş Enerjisi Santrali'yle her yıl 5.600 ağaç kurtarıldı. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1.000 megavat gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

    Kalyon Güneş Santrali her yıl 5.600 ağacı kurtarıyor

    Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki Güneş Enerjisi Santrali'yle her yıl 5.600 ağaç kurtarıldı.

    5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle konu hakkında bir açıklama yapan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC'lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor" dedi.

    Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1.000 megavat gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

        Ata, "Yenilebilir enerji, bir çevre meselesi olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğinin hayati unsuru haline gelmiştir. Biz bu bakış açısıyla yalnızca bir güne değil, her güne 5 Haziran Dünya Çevre Günü bilinciyle yaklaşıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi Kalyon Güneş Santrali her yıl 5.600 ağacı kurtarıyor
            SON DAKİKA