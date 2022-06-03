Kalyon Enerji'den 2 milyon haneye yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik temiz elektrik!

Kalyon Enerji'nin, doğa dostu ve temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, odağına sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.