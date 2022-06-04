Kentsel dönüşüme çifte yardım: Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği





HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre, kendi binasını kendisi dönüştüren vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca birçok destek sağlanıyor. Buna göre,

Riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 ay kira desteği veriliyor. Kira yardımı illere göre 715 ile 1.150 lira arasında değişiyor.

Riskli yapılar yenilenirken tapu harçlarından, noter harçlarından muafiyet sağlanıyor ve damga vergisi de ödenmiyor.

Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Böylece faiz oranı enerji verimli konut için yüzde 0.88'e, standart konut için yüzde 0.96'ya iniyor.

Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

Riskli olduğu belirlenen konut ve işyerinin dönüşümü için verilen 'faiz destekli kredilerde' limiti geçtiğimiz günlerde yükseltildi. 200 bin liralık dönüşüm kredisi 400 bin liraya çıkarken, 80 bin lira olan güçlendirme kredisi ise 160 bin lira oldu.

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