Beştepe’de kripto para zirvesi! 3 kritik adım için harekete geçildi

Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kripto para olayına sıcak bakmıyorum" dediği düzenleme kapsamında ele alınan hazırlıklarda gelinen aşama ve atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı. Düzenlemeyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.
TEMİNAT ZORUNLU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.
3 KRİTİK ADIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek. Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak.