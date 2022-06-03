Beştepe’de kripto para zirvesi! 3 kritik adım için harekete geçildi



ALTYAPI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sektör temsilcileri Meclis'e gelerek kripto para konusunda görüş ve önerilerini iletti. Yapılan çalışmaya göre kripto para piyasasında belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması öngörülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

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