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    • Ekonomi
    • 03.06.2022 06:59
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    • 03.06.2022 07:45
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    Beştepe’de kripto para zirvesi! 3 kritik adım için harekete geçildi

    Son dakika haberi! Kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Buna göre şirketlerde sermaye şartı aranıyor. Denetimler güçlendirilecek.

    Beştepe’de kripto para zirvesi!

    Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kripto para olayına sıcak bakmıyorum" dediği düzenleme kapsamında ele alınan hazırlıklarda gelinen aşama ve atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı. Düzenlemeyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

    TEMİNAT ZORUNLU
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

    3 KRİTİK ADIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
    Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek. Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak.

        Kripto paraların ihracına ilişkin esaslara SPK karar verecek. Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların da atılması planlanıyor.

        Kripto varlık şirketlerinin SPK'dan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği öne çıkıyor.


        ALTYAPI İÇİN SÜRE VERİLDİ
        Sektör temsilcileri Meclis'e gelerek kripto para konusunda görüş ve önerilerini iletti. Yapılan çalışmaya göre kripto para piyasasında belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması öngörülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

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        Haberler Ekonomi Beştepe’de kripto para zirvesi! 3 kritik adım için harekete geçildi
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