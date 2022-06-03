TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama! Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Son dakika ekonomi haberleri... TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı.

Haziran ayı kira artış oranı %39,33 olarak belirlendi.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA!

ESKİ - YENİ KİRA ZAMMI ORANI

6000 1,3917 8350,2

6200 1,3917 8628,54

6400 1,3917 8906,88

6600 1,3917 9185,22

6800 1,3917 9463,56

7000 1,3917 9741,9

7200 1,3917 10020,24

7400 1,3917 10298,58

7600 1,3917 10576,92

7800 1,3917 10855,26

8000 1,3917 11133,6

8200 1,3917 11411,94

8400 1,3917 11690,28

8600 1,3917 11968,62

8800 1,3917 12246,96

9000 1,3917 12525,3

9200 1,3917 12803,64

9400 1,3917 13081,98

9600 1,3917 13360,32

9800 1,3917 13638,66

10000 1,3917 13917

10200 1,3917 14195,34

10400 1,3917 14473,68

10600 1,3917 14752,02

10800 1,3917 15030,36

11000 1,3917 15308,7

YENİ DÜZENLEME İLE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Kira artış oranı hesaplamasında TÜFE kaldırıldı. Bu kapsamda yeni kira artışları TÜFE'ye göre değil sabit orana göre belirlenecek. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz." diye konuştu.

SABİT ORAN NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

"Değişken bir oran mı olacak?" sorusu üzerine Bozdağ, "Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama oran dediğimizde şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesi." yanıtını verdi. Makulü, herkesin kabul edebileceği çözümü aradıklarını vurgulayan Bozdağ, "Ev sahiplerinin, talep sahibi olan kiracıların da hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız." görüşünü paylaştı.

Bekir Bozdağ, denetim mekanizmasının nasıl olacağı konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.