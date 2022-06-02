Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!
Thox, Vebitcoin derken bu kez de yabancı sermayeli kripto para borsası Humex'in vugunu gündeme bomba gibi düştü. Humex'te kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı, platformun kurucularının 20 milyon dolarla kaçtığı iddia edildi.
02.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 02.06.2022 11:32
Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı.
Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsası, yüksek kar marjı vaat ederek günden güne kullanıcı sayısını artırdı.