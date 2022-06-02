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Haberler Ekonomi Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Thox, Vebitcoin derken bu kez de yabancı sermayeli kripto para borsası Humex'in vugunu gündeme bomba gibi düştü. Humex'te kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı, platformun kurucularının 20 milyon dolarla kaçtığı iddia edildi.

02.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 02.06.2022 11:32
Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı.

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Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Platformun kurucuları ortadan kayboldu. Yatırımcılar suç duyurusunda bulundu.

Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Hesapları çekim işlemlerine kapattılar. Sırra kadem bastılar.

Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

TRT Haber'in aktardığına göre; mağdur yatırımcı, "Normalde akşamları karları çekebiliyorduk. Baktım akşam kar yatmış fakat çekme işlemini yapamıyorum. Parça parça olmakla birlikte 12 bin dolar kadar yatırmıştık maalesef" dedi.

Thodex, Vebitcoin, Hecoin derken bu kez de Humex! Kripto para borsası bu haberle çalkalanıyor! 20 milyon dolarlık vurgun!

Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsası, yüksek kar marjı vaat ederek günden güne kullanıcı sayısını artırdı.

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