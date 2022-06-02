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    • Ekonomi
    • 02.06.2022 22:23
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    • 02.06.2022 22:41
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    Son dakika: 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında çiftçilere 300 milyon TL hibe

    Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında çiftçilere 300 milyon TL hibe verileceğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yürütülmekte olan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında, 'Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projelerine' 300 milyon TL hibe, çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

    DHA
    AA
    Çiftçilere 300 milyon TL hibe

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Modern Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon liralık hibe desteğini çiftçilere tahsis etti.

    Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.



    Bakanlıkça yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandığı belirtilen paylaşımda, çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ,tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.



    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "2007 yılından itibaren uygulanan Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projeleri kapsamında, 2017-2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan, 42 bin 531 projeye toplam 901,16 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimizin bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine geçişi, hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışı sağlamaktadır. 2022 yılı için Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon TL hibe desteği çiftçilerimize tahsis edilmiştir."


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    Haberler Ekonomi Son dakika: 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında çiftçilere 300 milyon TL hibe
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