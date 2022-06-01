ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor! Ve belli oldu!

1250 TL ile 1500 TL arasında maaş alan emekliler 1000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilecek. Yapı Kredi içeriğinde maaş alan emekliler EFT ve havale yapar iken ücret ödememe üstünlüğü da elde ediyor. Banka şubesine gitmeden maaşınızı bireysel internet şubesi aracılığı ile yapabilmeniz de mümkün.