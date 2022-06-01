ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor! Ve belli oldu!

Henüz promosyon ücreti almamış vatandaşlar fırsat yakalayacaklar. Emekli parasını bir banka doğrultusundan alma sözü veren emekli vatandaşlara banka doğrultusundan promosyon ödemeleri yapılacak. Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.
Emekli Vatandaşlara Ödeme Var!
Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.
Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu. Şekerbank'ın kazandıran emekli paketine göre emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2000 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılacak. 2000 TL promosyon ödemesi almak amacıyla emekli maaşına 3 senelik taahhüt uygulanacak.