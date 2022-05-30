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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 09:03
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    • 31.05.2022 09:03
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    E-devlet'ten hemen kontrol etmenizde fayda var! SGK, PTT, VGM, İŞKUR ve SYDV'de 15.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz!

    Devletin vatandaşlarına yapmış bulunduğu desteklerin arkası gelmiyor. Yapılan yardımlar sonucunda pek çok vatandaş rahat soluk alıyor. Çoğu para sahipleri bu paraları almayı unuttukları amacıyla paralar bekletiliyor.

    takvim.com.tr
    15.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz! E-devlet’ten...

    Hükümetten vatandaşlara yeni bir destek! Cenaze, doğum, kreş, yol, eğitim gibi pek çok vatandaş amacıyla oluşturulan ödemeler alınmayı bekliyor. SGK bağlamında meydana getirilmiş olan ödemelerin pek fazlası hak sahiplerince alınmamış ya da unutulmuş durumdadır. Pek çok ödeme alınmadığı ya da unutulmuş bulunduğu amacıyla aracı kurumlarda bekletiliyor haldedir. Devletin tüm vatandaşları amacıyla sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabileceksiniz.

    Hnagi Yardım Ödemeleri SGK'da Unutuluyor

    Devletin vatandaşlarına tanımış bulunduğu bu yardım ödemeleri kapsamında; Yeni doğum yapmış vatandaşlar amacıyla, yaşlı, hasta, kadın, erkek, aile bir gül muhtaç vatandaşlara pek çok alanda yardım yapılıyor. Ödemeler alınmadığı takdirde ne yazık ki hesaplarda kalıyor. Her sene binlerce vatandaş yardımlardan bir haber bulunduğu amacıyla hesapta ödemeler kalıyor.

    Özellikle bu yardımlardan olan cenaze yardımı, emzirme yardımı, yol yardımı, diş ödemeleri ve ilaç ödemeleri vatandaşlar doğrultusundan pek tanınmıyor.

    SGK'da unutulmuş olan bu yardımlar gerçekten çok basit bir şekilde e-devlet vasıtası ile öğrenilebilir durumda.

        O Bakanlık Tarafından Yapılan Yardımlar

        Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı doğrultusundan yapılmış olan muhtaç vatandaşa destek yardımları vatandaşlara İŞKUR üzerinden ya da SGK üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak binlerce bireyin bu ödemeden haberi olmadığı amacıyla yatırılan paralar hesaplarda kalıyor. E-devlet üzerinden adınıza rastgele bir ödeme olup olmadığını denetim ederek paranızı çekebilirsiniz.

        Devletin vatandaşlara yapmış bulunduğu ve yurttaşların haberdar olmadığı birtakım ödenekler şunlardır; süt parası ödemesi, bakıcı ödemesi, çeyiz ödemesi, kreş yardımı ödemesi, iş göremezlik ödemesi, eğitim desteği, emekli olmayan vatandaşlara oluşturulan toplu prim ödemesi, doğum izni ödemesi, cenaze yardım ödemesi, doğum parası, yol yardımı ödemesi... Devlette unutulan rastgele bir paranız olup olmadığını e-devlet üzerinden ya da SGK üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

        Devletin bilinmeyen destekleri!

        Süt Parası Ödemesi var

        Bakıcı Ödemesi var

        Çeyiz Destek Ödemesi var

        Kreş Yardımı Ödemesi var

        İş Görememezlik Ödemesi var

        Eğitim Desteği var

        Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi var

        Doğum İzni Ödemesi var

        Cenaze Yardım Ödemesi var

        Doğum Parası Ödemesi var

        Yol Yardımı Ödemesi var

        E- Devlet'ten Unutulan Para Bakma Tekniği Nedir?

        İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı denetim edebilirsiniz.

        e- Devlet parolası ve giriş bulgularınız yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

        e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK kişi ödeme sorgulama" aratarak SGK kişi ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
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        Haberler Ekonomi E-devlet'ten hemen kontrol etmenizde fayda var! SGK, PTT, VGM, İŞKUR ve SYDV'de 15.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz!
            SON DAKİKA