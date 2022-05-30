E-devlet'ten hemen kontrol etmenizde fayda var! SGK, PTT, VGM, İŞKUR ve SYDV'de 15.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz!

Hükümetten vatandaşlara yeni bir destek! Cenaze, doğum, kreş, yol, eğitim gibi pek çok vatandaş amacıyla oluşturulan ödemeler alınmayı bekliyor. SGK bağlamında meydana getirilmiş olan ödemelerin pek fazlası hak sahiplerince alınmamış ya da unutulmuş durumdadır. Pek çok ödeme alınmadığı ya da unutulmuş bulunduğu amacıyla aracı kurumlarda bekletiliyor haldedir. Devletin tüm vatandaşları amacıyla sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabileceksiniz.