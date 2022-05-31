Haziran ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar şimdiden başladı. Evde bakım maaşı yatan iller ve bu maaşı alan vatandaşlar tarafından 'Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?' sorusu sorgulanıyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. İşte, Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)
• Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması
• 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması
• 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması