1 Haziran akaryakıt zammı: 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? Benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Araç sahipleri gün gün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri takip ederek güncel fiyat listesini araştırıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam beklendiği ileri sürüldü. Bu kapsamda '1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 1 Haziran benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
31 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 31 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;
Benzin ve motorinde yeni fiyat artışları yaşandı. Buna göre brent petroldeki dalgalanma zam olarak geri döndü. Benzinin litre fiyatına 0.70; mazot fiyatlarına 0.97 TL artış yapıldı.
MAZOT VE BENZİN FİYATI ANKARA 31 MAYIS
Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23,54 TL
MAZOT VE BENZİN FİYATI İZMİR 31 MAYIS
İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL