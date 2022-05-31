1 Haziran akaryakıt zammı: 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? Benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

31 MAYIS BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Bir süredir 107-109 dolar seviyesinde ilerleyen brent petrol varil fiyatı yükselişe geçti. Rusya Ukrayna geriliminin bitmemesi fiyatlardaki yükselişi tetikliyor. Bu noktada son olarak brent petrol fiyatı 114 dolar olarak kaydedildi.

Yaşanan gerilim ve diplomatik görüşmelerin yanı sıra ABD seyahat sezonunun açılması artan talebi beraberinde getirdi. Buna göre 31 Mayıs (bugün) itibarıyla başlayan ve Eylül ayına kadar devam edecek seyahat sezonu fiyatlarda tehlike arz ediyor.