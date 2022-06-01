1 Haziran gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Tüm (tam) ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika altın alış satış rakamları

Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.

FED, faizi %50 baz puan artırarak %1'e yükseltti. İslam Memiş 50 baz puan için öngörüde bulunmuştu. "Fed sonrası yatırımcılar neye göre nasıl karar vermeli?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullanmıştı;