1 Haziran gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Tüm (tam) ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika altın alış satış rakamları

⚡SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yatırımcılar Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte o açıklama;
"BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR"
"Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.
Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.
FED, faizi %50 baz puan artırarak %1'e yükseltti. İslam Memiş 50 baz puan için öngörüde bulunmuştu. "Fed sonrası yatırımcılar neye göre nasıl karar vermeli?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullanmıştı;
''Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Bugünkü küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli gördüğümü belirtmek isterim."