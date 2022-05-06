AB'nin çelik kararı: DTÖ Türkiye'yi haklı buldu!

Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş oldu. Dava sonucu, Türkiye açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.