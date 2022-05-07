Altın fiyatlarında hafta sonu bombası! Sonunda beklenen gelişme yaşandı! Yatırımcı mest oldu! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar 2022

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün faiz kararı ardından Başkan Powell'ın "75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan fikir edinilen bir şey değil" duyurusuyla piyasalar soluk alırken; ons altın fiyatları kritik civar olan 1900 doları aşmıştı. Altının ons fiyatı, haftanın son prosedür gününde resesyon kaygıları ve enflasyonist baskı ile ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle geriliyor. Ons altın, bugün içinde en yüksek 1878 doları; en düşük ise 1866 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1876 dolardan prosedür gördü.