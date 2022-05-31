Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, ucuz konut fırsatı için tarih vererek, "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;
Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.
Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Vatandaşın aidat öder gibi bedelle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız.