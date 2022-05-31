Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır.

(Hazine arazilerinin vatandaşa satışına ilişkin eleştirilere dair) Bunun neresinde vatandaşa peşkeş çekilmesi var? 'Buraları birilerine ranta açacaklar' diyorlar. Bu birileri vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, hazine arazilerinin verilmesi ise evet alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz.