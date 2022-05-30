Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak
Son dakika haberine göre son dönemde artan maliyetlerle birlikte kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle hükümet yeni uygulamalar için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 4 bakanlığın bir araya gelmesi ile yapılan zirvede tüm konular masaya yatırılmıştı. Adalet Bakanlığı da ev sahibi ve kiracıyı doğrudan ilgilendiren yeni bir uygulamanın zorunlu hale getirileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Bakan Bozdağ'ın katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kira artışları dolayısıyla da gündeme gelen kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar değerlendirildi.
KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAK
Basına kapalı toplantıda Bozdağ, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini artıracağız. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildi" diye konuştu.
Özellikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk sisteminin kira fiyatları uyuşmazlıklarında da uygulanacak.