Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Bakan Bozdağ'ın katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kira artışları dolayısıyla da gündeme gelen kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar değerlendirildi.