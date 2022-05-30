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Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Son dakika haberine göre son dönemde artan maliyetlerle birlikte kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle hükümet yeni uygulamalar için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 4 bakanlığın bir araya gelmesi ile yapılan zirvede tüm konular masaya yatırılmıştı. Adalet Bakanlığı da ev sahibi ve kiracıyı doğrudan ilgilendiren yeni bir uygulamanın zorunlu hale getirileceğini duyurdu. İşte detaylar...

30.05.2022 12:36 - Son Güncelleme: 30.05.2022 12:36
Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışı nedeniyle çalışma yapıldığını bildirerek kira fiyatları uyuşmazlığı, kiraların ödenmemesi vs. gibi uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelecek yeni uygulamayı açıkladı.

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Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Bakan Bozdağ'ın katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kira artışları dolayısıyla da gündeme gelen kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar değerlendirildi.

Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAK
Basına kapalı toplantıda Bozdağ, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini artıracağız. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildi" diye konuştu.

Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Özellikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk sisteminin kira fiyatları uyuşmazlıklarında da uygulanacak.

Fahiş kira zamlarına yeni çözüm! Bakan Bozdağ duyurdu: Zorunlu olacak

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda da mülk sahipleriyle kiracılar, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

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