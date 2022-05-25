0,99 faizli konut kredisi! Konut finansman paketi başvuruları başladı! Kamu bankaları ucuz konut kredisi musluğunu açtı

PAKETTE ÜÇ AYRI DESTEK DUYURULMUŞTU

Bu paket ile öncelikli olarak ilk konutunu alacakların, sıfır konut alabilmesine yönelik olarak, 120 vadeye kadar 0,89 ve 0,99 oranında faizle konut edinme imkanı tanınıyor. "Konut Finasman Paketi" ayrıca başlanmış ve yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik şirketlere sağlanacak kredi şeklinde açıklanmıştı.