0,99 faizli konut kredisi! Konut finansman paketi başvuruları başladı! Kamu bankaları ucuz konut kredisi musluğunu açtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada konut sahibi olmak isteyenlere "Konut Finansman Paketi" ile 0,99 faizli kredi imkanının geleceği müjdesini vermişti. Bugün kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile verilecek "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği için başvurular başladı. Peki "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği başvuru şartları nedir? işte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda "Konut Finasman Paketi" müjdesini açıklayarak, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve inşaat sektörüne düşük faizli kredi ile destek verileceğini duyurmuştu. Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanması planlanan paket kamu bankaları tarafından kullandırılmaya başladı.
PAKETTE ÜÇ AYRI DESTEK DUYURULMUŞTU
Bu paket ile öncelikli olarak ilk konutunu alacakların, sıfır konut alabilmesine yönelik olarak, 120 vadeye kadar 0,89 ve 0,99 oranında faizle konut edinme imkanı tanınıyor. "Konut Finasman Paketi" ayrıca başlanmış ve yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik şirketlere sağlanacak kredi şeklinde açıklanmıştı.
"İLK EVİM KONUT FİNANSMANI" DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Bugün kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile verilecek "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği için başvurular başladı.
DİĞER PAKETLE İLGİLİ ŞARTLAR İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" başvuru tarihleri, hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği konusu Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olduğundan ve döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda çalışma tamamlanmadığı için daha sonra duyurulacak.
"İLK EVİM KONUT FİNANSMANI" DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Konut finans destek paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydediliyor: