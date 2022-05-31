Ar-Ge personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belli oldu

AR-GE merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belirlendi. Tebliğe göre; Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için gelir vergisi teşvikinden faydalanılabilecek. Örneğin; bir Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin aylık çalışma süresi olan 180 saatin yarısını (90 saatini) merkez veya bölge içinde, yarısını (90 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi durumunda, ücretinin tamamı teşvike konu edilecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin yarısının merkez/bölge içinde, yarısının merkez/ bölge dışında çalışması durumunda tüm personelin ücretleri teşvik kapsamında olacak. Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamında olacak.
SİBER TEHDİTLERE DİKKAT!
Forrester Research'ün son araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60'ından fazlasının son 1 yılda en az 1 kez veri ihlali mağduru olduğu raporlandı. Araştırma sonuçları içerisinde siber saldırıların maliyetlerinin de küresel çapta 2.4 milyon dolara kadar ulaştığı bilgisine dikkatleri çeken Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, şirketlerin önlem almaz ise bu maliyetlerinin giderek artacağını aktardı. Tursun, şirketleri gerekli önlemleri almaları ve yatırımlarını siber güvenliklerini artırmaya yönlendirmeleri konusunda uyardı.
HIZLI EMEKLI MAAŞI İÇİN 'SİCİL' FORMÜLÜ
Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup, bunun için hangi yolların izleneceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emeklilik öncesinde farklı sigorta sicil numaralarının mutlaka birleştirilmesi gerekiyor. Her iki sicil aynı ildeyse birleştirme yapılıyor. Farklı ildeyse son defa çalışılan ilin müdürlüğü diğer sicilin bulunduğu müdürlüğüne yazı yazıp sicil dosyası isteyerek birleştirme yapıyor. Bunun için sigorta müdürlüğüne başvuru yaparak sigorta numaralarının birleştirilmesini talep etmek gerekiyor. Sicil birleştirme; emekli adaylarının aylık bağlama süresini kısaltacağı gibi, hak kayıplarını da önlüyor.
Hazal ATEŞ