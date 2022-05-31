Ar-Ge personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belli oldu

AR-GE merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belirlendi. Tebliğe göre; Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için gelir vergisi teşvikinden faydalanılabilecek. Örneğin; bir Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin aylık çalışma süresi olan 180 saatin yarısını (90 saatini) merkez veya bölge içinde, yarısını (90 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi durumunda, ücretinin tamamı teşvike konu edilecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin yarısının merkez/bölge içinde, yarısının merkez/ bölge dışında çalışması durumunda tüm personelin ücretleri teşvik kapsamında olacak. Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamında olacak.