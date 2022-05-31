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    Ar-Ge personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belli oldu

    Ar-Ge personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belli oldu. Detaylara göre, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için gelir vergisi teşvikinden faydalanılabilecek. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mayırs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Ar-Ge personeline teşvik

    AR-GE merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belirlendi. Tebliğe göre; Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için gelir vergisi teşvikinden faydalanılabilecek. Örneğin; bir Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin aylık çalışma süresi olan 180 saatin yarısını (90 saatini) merkez veya bölge içinde, yarısını (90 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi durumunda, ücretinin tamamı teşvike konu edilecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin yarısının merkez/bölge içinde, yarısının merkez/ bölge dışında çalışması durumunda tüm personelin ücretleri teşvik kapsamında olacak. Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamında olacak.



    SİBER TEHDİTLERE DİKKAT!
    Forrester Research'ün son araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60'ından fazlasının son 1 yılda en az 1 kez veri ihlali mağduru olduğu raporlandı. Araştırma sonuçları içerisinde siber saldırıların maliyetlerinin de küresel çapta 2.4 milyon dolara kadar ulaştığı bilgisine dikkatleri çeken Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, şirketlerin önlem almaz ise bu maliyetlerinin giderek artacağını aktardı. Tursun, şirketleri gerekli önlemleri almaları ve yatırımlarını siber güvenliklerini artırmaya yönlendirmeleri konusunda uyardı.



    HIZLI EMEKLI MAAŞI İÇİN 'SİCİL' FORMÜLÜ
    Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup, bunun için hangi yolların izleneceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emeklilik öncesinde farklı sigorta sicil numaralarının mutlaka birleştirilmesi gerekiyor. Her iki sicil aynı ildeyse birleştirme yapılıyor. Farklı ildeyse son defa çalışılan ilin müdürlüğü diğer sicilin bulunduğu müdürlüğüne yazı yazıp sicil dosyası isteyerek birleştirme yapıyor. Bunun için sigorta müdürlüğüne başvuru yaparak sigorta numaralarının birleştirilmesini talep etmek gerekiyor. Sicil birleştirme; emekli adaylarının aylık bağlama süresini kısaltacağı gibi, hak kayıplarını da önlüyor.
    Hazal ATEŞ



        GİRİŞİMCİLERE TEKNOKENT DESTEK PAKETİ
        Halkbank, Teknokent Girişimci Kredisi ile birlikte Paraf ticari kredi kartı, ticari kredili mevduat hesabı ve teminat mektubunu da uygun koşullarla müşterilerine sunuyor. Bankanın açıklamasına göre paket kapsamında girişimcilere 750 bin liraya kadar kredi sunulabiliyor. Girişimciler bu desteği, Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için kullanabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.



        İHRACAT SEFERBERLİĞİ BURSA'DAN BAŞLIYOR
        Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesini başlatıyor. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği projenin ilk toplantısı bugün Bursa'da yapılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş özel oturumda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Gün boyu panellerle sürecek zirvede ihracat destekleri ve finansmanı, TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğündeki panelde ele alınacak.



        'BÜYÜME YÜZDE 7 GELİR'
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Öncü veriler, büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 65. Genel Kurulu'nda konuşan Nebati, Türk ekonomisinin üretmeye, ihraç etmeye, istihdam oluşturmaya, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koymaya devam ettiğini vurguladı.

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        Haberler Ekonomi Ar-Ge personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belli oldu
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