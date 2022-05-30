KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2022 Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık FİYAT LİSTESİ

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Kurban Bayramı heyecanla beklenirken il il kurbanlık fiyatları da belli oldu.Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Maddi durumuna göre küçükbaş ya da büyükbaş kurbanlık almak isteyenler fiyat listesini merak ediyor. Peki KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? Kurbanlık fiyatları kilosu ne kadar, kaç TL? İşte yanıtları...