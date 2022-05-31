Borsa İstanbul 2.500 puanı geçti: THY'den tarihi zirve!

4 AYDA 140 BİN YERLİ YATIRIMCI GELDİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre borsada 2018'de yüzde 35, 2019'da yüzde 39 olan yerli yatırımcının hisse senedi portföyündeki payı, 2020'de yüzde 51'e, 2021'de yüzde 60'a, bu yılın nisan sonu itibarıyla ise yüzde 64'e çıktı. Yabancı yatırımcının 2018'de yüzde 65 olan payı ise, yüzde 36'ya kadar geriledi. Yerli yatırımcının ilgisi, Merkezi Kayıt Kuruşu nezdindeki hesaplara da yansıdı. Borsada 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in nisan ayında 2 milyon 661 bine kadar yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, 2021 sonunda 2 milyon 341 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2022'nin nisan sonunda 2 milyon 481 bine çıktı. Bu yılın ilk 4 ayında yerli yatırımcı sayısı 140 bin kişi daha arttı.

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