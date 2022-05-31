Borsa İstanbul 2.500 puanı geçti: THY'den tarihi zirve!

Yerli yatırımcıların katlanarak devam eden ilgisinin etkisiyle, yabancı satışlarına rağmen performans olarak dünyanın zirvesine yerleşen Borsa İstanbul, dün Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde yaşanan sert hareketle 2.500 puanın üstüne çıktı. THY hisseleri dün gün içerisinde yüzde 10 yükselerek 49.52 TL ile tarihi zirveye ulaştı. Yabancı yatırımcı alımlarının gözlendiği hissenin yükselişinde ilk çeyrekteki beklentinin üstündeki mali performansın yanı sıra, bazı aracı kurumların açıkladığı yeni hedef fiyatlar etkili oldu.
1 YILDA YÜZDE 281 YÜKSELİŞ
THY'nin piyasa değeri 1 günde 6 milyar liraya yakın artarak 68.4 milyar liraya ulaştı. Türk Hava Yolları hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 147, son 1 yılda ise yüzde 281, son 3 ayda yüzde 94 prim yaptı. THY BIST-30'da bu yıl en fazla değer kazanan hisse senedi oldu.
CİRODA YÜZDE 221 BÜYÜME
Yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde bir performans gösteren THY, 2021'in ilk 3 ayında 438 milyon lira olan net kârını, bu yılın aynı döneminde yüzde 407 artırarak 2 milyar 220 milyon liraya çıkardı. Şirketin satış gelirleri ise aynı döneminde yüzde 221 artarak 42.6 milyar liraya çıktı. Tarihinin en yüksek ilk çeyrek cirosuna ulaşan şirketin, özsermayesi ise yüzde 120'lik büyüme ile 105 milyar lirayı geçti. THY'nin hisse fiyatındaki artışa rağmen, piyasa değeri/defter değeri çarpanının hâlâ 0.64'te olduğu dikkat çekti.