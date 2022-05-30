Haziran kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı 2022!

Haziran ayına sayılı günler kala kira zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Kiracılar ve ev sahipleri merakla yeni ayda yapılacak zammı merak ediyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranıyla ilgili son detaylar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Mayıs kira artış oranı belli olmuştu. Haziran ayına az bir zaman kala "2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Haziran kira zammı kaç TL olacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı 2022!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli olacak.
KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.
KİRA DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenleme ile ilgili önemli gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.