Haziran kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı 2022!

Nilüfer Kas'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere son 2 yıldır TÜFE oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve 'kontralarda bunun üzerinde artış yapılamaz' ibaresi var. Burada yasal bir durum söz konusu. Son zamanlarda artışlar nedeniyle ev sahiplerinin beklentileri çok artmış durumda.



Burada ev sahipleri tarafından kiracılara 'ya evden çık ya kirayı artır' seçenekleri sunuldu. Bu noktada Borçlar Kanunu kiracının yanında. 5. yıla kadar TÜFE'nin üzerinde bir artış yapılamıyor. Türkiye'de 8 milyonun üzerinde kiracı ve bu yangının üzerine su dökülmesi lazım. Burada 6,5 milyon kiracı da eski kiracı. Yeni yapılacak düzenleme eski kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Burada satışta olduğu gibi 'semt semt bölge bölge rayiç belirlemesi yapılır' deniyor. Yani bunun üzerinde bir tavan uygulaması yapılır. Bunun üzerinde kira bedelleri olmaz. Ancak bu sistem büyükşehirlerde uygulanabilir bir durum değil. Büyükşehirler bir cadde üzerindeki rezidans ile karşısındaki binalarda aynı durum olmaz. Bu çok uygulanabilir olmaz.

Konut alırken insanlar bir beklenti ile bunu alıyorlar. Konut alanları küstürmemek lazım. Hem kiracıları hem ev sahiplerini memnun edecek bir denge kurulabilirse şahane olur.