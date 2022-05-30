KYK affı çıkacak mı? KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi affı çıktı mı? Borç ve kredi faizleri silinecek mi?

KYK borçlarının silinip silinmeyeceğine dair aramalar hız kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alma imkanına sahip oluyor. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Peki, KYK borçları silinecek mi 2022? KYK affı çıkacak mı? KYK kredi affı çıktı mı? KYK kredi faizleri silinecek mi? İşte merak edilenler!
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
KYK borçlarının silineceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
KYK BURS GERİ ÖDEMELİ Mİ?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi geliri yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alır.
KYK KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?
KYK kredileri geri ödemelidir. Burs çıkmayan adaylar mezun olduktan sonra geri ödemek üzere kredi imkanından yararlanabilir. Kısacası burs karşılıksız, kredi karşılıklı alınmaktadır.
GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI
Adayların merak ettikleri arasında "kimler KYK bursu alabilir?" sorusu da yer alıyor. Burs imkanından faydalanacak olanlar şu şekilde:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.