Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.05.2022 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2022 11:32
    ABONE OL

    KYK affı çıkacak mı? KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi affı çıktı mı? Borç ve kredi faizleri silinecek mi?

    Her sene binlerce öğrenci KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu)'dan kredi ve burs alıyor. Özellikle geri ödemeli burs alan öğrenciler için, eğitiminin son yılında kredi ödeme telaşı başlamış oluyor. Peki, KYK borçları silinecek mi 2022? KYK affı çıkacak mı? KYK kredi affı çıktı mı? KYK borç ve kredi faizleri silinecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK borçları silinecek mi 2022?

    KYK borçlarının silinip silinmeyeceğine dair aramalar hız kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alma imkanına sahip oluyor. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Peki, KYK borçları silinecek mi 2022? KYK affı çıkacak mı? KYK kredi affı çıktı mı? KYK kredi faizleri silinecek mi? İşte merak edilenler!

    KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

    KYK borçlarının silineceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...

    KYK BURS GERİ ÖDEMELİ Mİ?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi geliri yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alır.

    KYK KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

    KYK kredileri geri ödemelidir. Burs çıkmayan adaylar mezun olduktan sonra geri ödemek üzere kredi imkanından yararlanabilir. Kısacası burs karşılıksız, kredi karşılıklı alınmaktadır.

    GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI

    Adayların merak ettikleri arasında "kimler KYK bursu alabilir?" sorusu da yer alıyor. Burs imkanından faydalanacak olanlar şu şekilde:

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

        Kredi ve burs arasındaki fark geri ödeme şartıdır. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Kendisine burs çıkmayan öğrenciler kredi seçeneğini tercih etmeleri halinde taahhütname imzalamaktadır. Aldığı yardımın burs mu kredi mi olduğunu merak edenler, e-Devlet'te sorgulama yaparak ödemenin türünü öğrenebilir.

        BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Başvuruyu gerçekleştiren ve burs çıkmayan adaylar kredi imkanından yararlanabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Ekonomi KYK affı çıkacak mı? KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi affı çıktı mı? Borç ve kredi faizleri silinecek mi?
            SON DAKİKA