Yatırımcılar LUNA ve UST Binance'de neden gözükmüyor? LUNA COİN ne kadar, kaç dolar TL? LUNA COİN yakacak mı, ne zaman? sorularını araştırıyor. Son zamanlarda kripto para piyasalarında büyük sarsıntılar yaşandı. Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao servetinin kayda değer kısmını Luna coin'de kaybetti. Tarihi düşüş sonrası sık sık gündemde olan Luna Coin'de son durum merak ediliyor.
LUNA COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR, TL?
👉1 LUNA = $ 0,0000623
12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini gören Luna coin, UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktardı.
Luna Vakfı son olarak Twitter'dan satılan Bitcoin miktarını açıklandı. Ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyuran şirketin toplam Bitcoin miktarı 80 bin 394 olarak kayıtlara geçti.
LUNA COİN NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.
LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.
Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Yakım adreslerini paylaşan Do Kwon, token yakımı konusunda da uyardı.
Terra, ilk günlerde UST kurtarma planı kapsamında muazzam miktarda basılan LUNA'nın arzının azaltılması için yakım politikasını savunuyordu. Yakım politikasının uygulanmasına yönelik ısrarlardan dolayı Do Kwon, geçen hafta sonu LUNA için bir yakım adresi paylaştı.
Diğer yandan topluluk arasında bir kararsızlık söz konusu, zira çoğunluğu büyük yatırımcılardan oluşan bazı topluluk üyeleri, Terra kurucusunun yeni Blockchain kurma planını benimsemiş durumda. Do Kwon ise LUNA yakımının fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı yatırımcıların sadece tokenlerini kaybedeceğini savunmaya devam ediyor.
Token yakımı gerçekleştirerek fiyatın yükselebileceğine inananlar ise Terra kurucusunun geçtiğimiz günlerde artık LUNA tokeni basılmadığını duyurmasına bağlıyor.