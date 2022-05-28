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    • Ekonomi
    • 29.05.2022 12:33
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    • 29.05.2022 12:34
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    29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Akaryakıta indirim gelecek mi? 🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM! Shell, Opet, BP...

    Benzin, motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? 29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? soruları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Bir önceki gün benzin ve motorine zam yapılacağı duyurulmuştu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ildeki milyonlarca kişi güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.

    🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM!

    Benzin, motorin ve LPG'ye son günlerde peş peşe gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar sık sık güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Son olarak bugünden itibaren geçerli benzin ve mazota zam geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Peki Akaryakıta indirim var mı, gelecek mi? İşte 29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP...

    BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak zam haberi gündeme geldi.

    28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı yaşandı.

    GÜNCEL 28 MAYIS BENZİN, MOTORİN FİYATLARI

    Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.

    İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.

        LPG'YE ZAM GELMİŞTİ!

        26 Mayıs tarihinde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Akaryakıta indirim gelecek mi? 🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM! Shell, Opet, BP...
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