29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Akaryakıta indirim gelecek mi? 🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM! Shell, Opet, BP...

BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak zam haberi gündeme geldi.

28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı yaşandı.