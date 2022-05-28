29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Akaryakıta indirim gelecek mi? 🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM! Shell, Opet, BP...

Benzin, motorin ve LPG'ye son günlerde peş peşe gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar sık sık güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Son olarak bugünden itibaren geçerli benzin ve mazota zam geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Peki Akaryakıta indirim var mı, gelecek mi? İşte 29 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP...
BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak zam haberi gündeme geldi.
28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı yaşandı.
GÜNCEL 28 MAYIS BENZİN, MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.
İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.