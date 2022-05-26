Luna Airdrop yapmak nedir? Airdrop olan coin ne olur? Luna 2.0, Luna Classic nedir, ne zaman çıkacak?

Airdrop'lar, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli bir blockchain tabanlı para biriminin mevcut sahiplerini kendi para birimlerinde veya projelerinde devreye sokarak ağ etkisinden yararlanmayı hedeflemektedir.

Facebook da kendi dijital para birimi olan Libra ile airdrop olarak adlandırılan şeyi gerçekleştirdi ve ekosistemini başlatmak için küçük miktarlarda parayı (insanlara) ücretsiz olarak dağıttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulama, vergi yükümlülükleri ve bunların gelir veya sermaye kazancı olup olmadığı konusu gündeme gelmiştir. Öte yandan ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Cool Valley Belediye Başkanı Jayson Stewart, 2021'de Bitcoin AirDrop'u yapmaya hazırlandıklarını açıkladı. AirDrop ile şehirdeki 500 hanenin her birine bin dolar değerinde Bitcoin verilecek.