Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında açıklama yaptı





KRİZDE TÜRKİYE ROL OYNAYACAK

Zirveye katılan Bulgaristan eski Çevre Bakanı Julian Popov, pandemi sonrasında enerji sıkıntılarının oluştuğunu ve enerji fiyatlardaki artışların ekonomik ve sosyal krizleri tetiklediğine dikkat çekti. Popov, bu krizlerden kurtulmaya çalışırken Rusya-Ukrayna savaşının başladığını söyledi. Savaş sonrası enerji fiyatları ile güvenliğinin yeniden gündeme geldiğini aktaran Popov, "İyi ki Türkiye ve AB bu konuda böyle bir krize oldukça hazırlıklıydı" diye konuştu. Türkiye ve AB'nin birbirine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Popov, "Enerji krizi ile Ukrayna'ya yapılan işgal ile başlayan süreçte Avrupa'ya yardım konusunda Türkiye harika bir rol oynayabilir" dedi.



YENİLENEBİLİR ENERJİ HIZ KAZANDI

"Enerji Endüstrisi Yeşil Dönüşümünü Nasıl Gerçekleştirebilir?" panelinde konuşan BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, pandemi sonrasında jeopolitik gelişmelerin arz güvenliğini hatırlatarak, enerji üçgenine bakıldığında enerji temini, fiyatlar ve sürdürülebilirliğin öne çıktığını belirtti. Bu yeni konjonktürün yenilenebilir enerjiye ulaşımı hızlandırabileceğine dikkat çeken Işıltan, şöyle devam etti: "Biz BP olarak da Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz."



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELIŞECEK

Zorlu Enerji CEO'su İbrahim Sinan Ak, Zirve'nin "Enerji Endüstrisi Yeşil Dönüşümünü Nasıl Gerçekleştirebilir?" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, elektrikli araç pazarının hızla geliştiğine işaret etti. 5 yıldır bu işin içinde olduklarını ve Türkiye'de pazarın gelişmesini öngördüklerini söyleyen Ak, regülasyonlar ve şarj istasyonlarına yönelik yatırımların teşvik edilmesinin de önemine vurgu yaptı. Milli ve yerli otomobil TOGG'un piyasaya çıkmasıyla elektrikli araç pazarının daha da gelişeceğine işaret eden Ak, "Şarj hizmetinin yayılması için de teşvikler sağlanmalı" dedi.



100 BİN TON YAKITA İHTİYACIMIZ VAR

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, biyoetanol ve biyodizelde başarılı bir sürecin devam ettiğini, her iki ürünün 250 bin ton civarında bir payının bulunduğunu söyledi. Sürdürülebilirlik açısından biyo yakıtlarda yakalanan başarının havacılık yakıtlarında da gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Borovalı, "Havacılık yakıtının kullanımıyla maliyetin azaltılmasına yönelik de bir düzenlemeye ihtiyaç var. Türkiye'de 100 bin ton havacılık yakıtına ihtiyacımız var" diye konuştu.



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

'5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom üstlenirken; Akfen Yenilenebilir Enerji, EnerjiSA, EnerjiSA Üretim, Kalyon Enerji, Zorlu Enerji, Aydem Enerji, ve Vakıf Leasing co-sponsorlar arasında yer aldı. Enerji Zirvesi'nin destek sponsorları ise Akenerji, AKSA, Biyodizel Sanayi Derneği, BP, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, EPİAŞ, Eren Enerji, Kargom Sende, Naturelgaz, Shell, Vakıf Katılım, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Türkiye Petrolleri (TP), BOTAŞ, BOTAŞ International, Eti Maden, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Maden Tetkik ve Arama, MAPEG oldu.

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