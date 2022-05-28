Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında açıklama yaptı

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Stratejisi" başlıklı özel oturum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün yaptığı oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Dr. Alparslan Bayraktar, Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Abdullah Tancan enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili soruları cevapladı.
DÖNÜŞÜM 2.0 GELİYOR
Zirve'nin ana teması olan Dönüşüm 2.0 kavramının da fikir sahibi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması'nın önemine işaret etti. Türkiye'nin hedeflere nasıl yürüyeceğinin önemli olduğunun altını çizen Bayraktar, hedeflere ulaşmada yenilenebilir enerji, enerji verimliliğinin önemli olduğunu söyledi. 2023'te sera gazı emisyonlarını 66 milyon ton azaltma hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, nükleer enerjinin de önemli olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Eğer dünya iklim değişikliğiyle mücadelede ciddiyse, nükleer enerji de mutlaka daha fazla yer almak zorunda. Bizim Akkuyu'da nükleer enerji santrali inşaatımız sürüyor. İlk üniteyi önümüzdeki yıl devreye alacağız. Sahada 20 bin çalışan var" dedi. Alparslan Bayraktar, cari açık konusunun çözümü için de Türkiye'nin nükleerden kendi enerjisini üretmesinin önemli olduğunu söyledi.
VATANDAŞA DESTEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da dar gelirli vatandaşlara çeşitli destekler verdiklerini, vermeye devam edeceklerini ancak sanayicilerin maliyetlerle çok daha fazla yüz yüze geldiğini belirtti. Tancan, sanayicinin bu yüksek maliyetten kurtulabilmesinin en büyük yolunun kendi tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaktan, özellikle de güneşten karşılayabilmeleri olduğunun altını çizdi. Yeni yasal mevzuat ile sanayi şirketlerinin sözleşme güçlerinin iki katına kadar kurulum yapabileceklerini söyleyen Tancan, EPDK tarafından devam eden yeni düzenleme çalışması ile sadece Organize Sanayi Bölgeleri'nde santral kurabilen sanayicilerin OSB dışında da üretim yapabilmesinin önünün açılacağını dile getirdi. 15-20 gün içinde yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini anlatan Tancan, "Yakın sürede artık bu konuda bir sınırlama olmayacak. OSB'deki sanayicilerimiz sadece OSB'de değil, OSB dışına da çıkabilecek. Hatta bölge sınırlamalarını da kaldırdık. İstanbul'daki bir sanayici başka bir yerde güneş santrali kurarak kendi fabrikasının tüketimini karşılayabilecek"diye konuştu. Elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin yaptığı değerlendirmede tüm dünyanın bu sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Tancan, şöyle devam etti: "Kaynak çeşitliliğimiz ne kadar bol olursa arz güvenliği açısından da riskimiz o kadar az olur. Özellikle kömür ve doğalgaz fiyatlarında dünyada hiç kimsenin bugüne kadar tahmin edemeyeceği oranlarda büyük artışlar meydana geldi. Covid 19 salgınının sona ermesinden sonraki ötelenmiş talebin patlaması, talep artışı oldu."