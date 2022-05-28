TMO Toprak mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatları kaç TL oldu? 2022 buğday alım fiyatları belli oldu mu?

2022 buğday alım fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama gelip gelmediği merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin buğday sorunu olmadığını belirterek, şunları söyledi; "Bizim buğday sorunumuz yok. Şu anda buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir." ifadelerine yer verdi. Peki, 2022 buğday alım fiyatları belli oldu mu? TMO Toprak mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU MU 2022?
2022 TMO buğday alım fiyatları henüz belli olmadı.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2022 BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor ama bir ay içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
ZİRAAT ODASI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Edirne'de merkez ve ilçelerdeki ziraat odalarının başkanları, buğday alım fiyatıyla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yaptı. Edirne Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, alınan kararları açıkladı.
Çiftçinin üretime devam edebilmesi için buğday taban fiyatının en az 8,5 lira olması gerektiğini kaydeden Darcan, fiyat belirlenirken kuru tarım bölgelerinde verimin yüksek olmayacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini de belirterek, "Hububat taban fiyatı belirlenirken, girdi maliyetleri, dünya piyasaları ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha da ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu onun zarar etmeden üretim sağlayacağı bir taban fiyat politikasıdır. Kuru tarım yapılan bölgelerde verimlerin yüksek olmayacağı göz önüne alınarak en az kilosu 8,5 lira civarında taban fiyat açıklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.