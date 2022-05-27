Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? TC Kimlik no ile destek sorgulama!

2022 buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? İşte merak edilenler!
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Buzağı destekleme ödemeleri için takvim son dakika olarak açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek yeni dönem açıklamalarına takvim.com.tr'den üzerinden ulaşabilirsiniz...
ÖDEMELER HESAPLARDA
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemelerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 1 milyar liralık destek ödemelerine bugün (22 Nisan 2022) itibariyle başladı.