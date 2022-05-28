Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz zammında son durum! 6 bin 848 TL...

2022 TEMMUZ ZAMMINDA SON DURUM

Bir süredir giderek artış gösteren enflasyon ve buna bağlı olarak da gündelik yaşama yansıyan zam oranları, temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağı hususun kulislerde dile getirilmesine neden oldu.

Her yıl sonucunda toplanan asgari ücret komisyonu, yıllık enflasyon bilgilerine göre yeni devresinin asgari ücret zammına karar vermektedir. Bu yıl, başka yıllara miktar ile daha süratli çoğalan enflasyon ve giderek daha da kötüleşen başka ekonomik veriler, temmuz ayında ikinci bir zammın gelebileceğinin konuşulmasına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasından sonra mümkün bir asgari ücret zammı konusu ile ilgili hesaplamalar yapan uzmanlar, enflasyon verisinin bu durumu ile bile asgari ücreti 6 bin 848 TL'ye yükseltebileceğini açıkladılar.