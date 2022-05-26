Resmen duyuruldu: Maaşlar için 'fark' formülü! Hesap yapıldı! Temmuz ayında 5.997,30 TL... Asgari ücrete 6 aylık enflasyon kadar zam!

Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak? sorusu Temmuz ayına yaklaşırken günden güne yoğun olarak araştırılıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili yapılan açıklamalar da bu doğrultuda yakından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar Temmuz ayında ikinci bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. MYK Toplantısı sonrası konuşma yapan Çelik'in ''Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.'' sözleri heyecan yarattı. Öte yandan masada bir çok formül yer alırken özellikle 'Enflasyon farkı' formülü dikkat çekti. İşte detaylar...