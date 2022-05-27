Türkiye'den tarihi hazırlık! Geleceğin madeni için düğmeye basıldı! Türkiye'den çıkarılacak

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine Milletvekili Uygur'dan yatırım müjdesi geldi. Milletvekili Uygur, lityum tesisiyle ilgili şöyle konuştu: "Bilindiği gibi Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip. Bu rezervlerin büyük bir kısmı da Bigadiç'te bulunmakta. Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu lityum, geleneksel yöntemlerle işlenmesi ekonomik olmadığından maalesef önceki dönemlerde değerlendirilememiş.
Ancak ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element. Ülkemizde yerli lityum üretiminin artması yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacak.