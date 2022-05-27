Türkiye'den tarihi hazırlık! Geleceğin madeni için düğmeye basıldı! Türkiye'den çıkarılacak

Şimdi Lityum Üretim Tesislerinden biri de Bigadiç'e kurulacak. Şu an proje aşamasında olan Bigadiç Lityum Üretim Tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacak hem de bu tesiste çalışanlara istihdam sağlanmış olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yerli ve Milli Üretimi artırmak ve milletimizin de desteğiyle hem Balıkesir'imize hem de ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz"