İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu, altyapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle güçlendiren İstanbul Havalimanı, TIACA üyeliğini bir üst seviyeye taşıdı.

İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuş mesafesi içinde Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo'nun önemli payıyla 120 ülke, 60 başkent ve 130 destinasyona ulaşım imkanı sunuyor, hava kargo için firmalara doğal bir avantaj sağlıyor.