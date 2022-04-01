Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu: İGA’daki birikimimizi dünyaya taşıyacağız





Kalyoncu, şöyle devam etti: "Kalyon Holding olarak, İGA İstanbul Havalimanı'nı Türkiye'nin vizyon projesi olarak görüyoruz, ayrıca hizmet kalitesi açısından Türkiye'nin itibarını uluslararası arenada yükselten en önemli sektörlerin başında geldiğinin de bilincindeyiz. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen, sağlam altyapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüllere layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum." Kalyon Holding'in topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilme hedefiyle yoluna devam ettiğini belirten Kalyoncu; "Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda elde ettiğimiz tecrübe ve birikimleri uluslararası alana da taşımaya hazırlanıyoruz. Asya, Afrika ve Avrupa'da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak. Türk misafirperverliğini üç farklı kıtaya taşımaya hazırlanırken, Türk hizmet anlayışını da dünyaya sunacağız" dedi.

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