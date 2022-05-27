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    • Ekonomi
    • 27.05.2022 10:48
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    • 27.05.2022 10:57
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    Son dakika: Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temele hedefi doğrultusunda finansal istikrar oluşana kadar tüm araçların kullanılacağını vurguladı.

    Merkez Bankası’ndan liralaşma hedefi vurgusu

    Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve "Liralaşma" temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.

    Kavcıoğlu, "Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
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