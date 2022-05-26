Biraz evvel açıklandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası kimliği ile başvuran herkese 15.000 TL veriyor

Döviz kurlarında gözlenen yukarıya yönlü hareketlerden dolayı giderek pahalılaşan yaşam şartları, eğitim masraflarının da yükselmesine sebep oldu. Bu kapsamda çocuklarının eğitim masraflarını karşılama noktasında desteğe gereksinim duyan anne ve babalara kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası alakalı hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank Eğitim Kredisi
Türkiye'nin büyük kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde çoğalan eğitim masraflarına rağmen anne ve babalara destek olacağını bildirdi. Banka, yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu 3 ay ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasından eğitim masraflarını karşılamak hedefi ile de yararlanılabileceğini belirtti.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan 3 ay ödeme ertelemeli eğitim kredisi hizmetinin azami vade adedi 36 ay olarak belirlendi. Ortalama faiz oranını yüzde 1,55 olarak belirten Vakıfbank, 15 bin TL tutarında ki kredi istekleri karşılığında ödenecek olan aylık taksit tutarının 575,34 TL olarak hesapladı.
Halk Bankası Eğitim Kredisi 2022
2022 senesine girilmesi ile eş güdümlü duyurmuş bulunduğu güncel kampanyalarının avantajlı fırsatları yardımıyla bankacılık pazarında bir ismim öne çıkmayı başarmış olan Halk Bankası, yeni dönemde çoğalan eğitim masraflarına rağmen ailelerin yanısıra bulunduğunu bildirdi. Halk Bankası, eğitim masraflarının karşılanması hedefi ile de kullanılabilecek olan Hızlı Kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.