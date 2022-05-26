Biraz evvel açıklandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası kimliği ile başvuran herkese 15.000 TL veriyor

Vakıfbank Eğitim Kredisi

Türkiye'nin büyük kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde çoğalan eğitim masraflarına rağmen anne ve babalara destek olacağını bildirdi. Banka, yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu 3 ay ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasından eğitim masraflarını karşılamak hedefi ile de yararlanılabileceğini belirtti.

Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan 3 ay ödeme ertelemeli eğitim kredisi hizmetinin azami vade adedi 36 ay olarak belirlendi. Ortalama faiz oranını yüzde 1,55 olarak belirten Vakıfbank, 15 bin TL tutarında ki kredi istekleri karşılığında ödenecek olan aylık taksit tutarının 575,34 TL olarak hesapladı.